Суд арештував головного військового злочинця “Ізоляції” Куліковського
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Приморський районний суд Маріуполя арештував колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція” Дениса Куліковського. Про це журналісту УНН повідомили в СБУ.
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“Приморський районний суд Маріуполя обрав Куликовському Д.П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомили в СБУ.
Доповнення
У Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків “Ізоляція” Дениса Куліковського.
Дениса Куліковського, зокрема, підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.