Суд арестовал главного военного преступника “Изоляции” Куликовского

Цитата

“Приморский районный суд Мариуполя избрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в СБУ.

Дополнение

В Киеве задержали главного военного преступника Донецкой тюрьмы боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского.

Дениса Куликовского, в частности, подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации.