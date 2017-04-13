Затриманому на хабарі податківцю на Запоріжжі обрано запобіжний захід

“Так, суд ухвалив клопотання військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України та посадив за грати до суду мелітопольського хабарника з альтернативою — можливості внесення застави в розмірі понад 320 тис. грн.”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 11 квітня старший лейтенант одного з відділів фінансових розслідувань фіскальної служби області був затриманий правоохоронцями під час отримання чергового хабаря.