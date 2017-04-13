Затриманому на хабарі податківцю на Запоріжжі обрано запобіжний захід
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Жовтневий районний суд м.Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою старшому слідчому одного з відділів фінансових розслідувань Мелітопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій обл. Про це повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
“Так, суд ухвалив клопотання військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України та посадив за грати до суду мелітопольського хабарника з альтернативою — можливості внесення застави в розмірі понад 320 тис. грн.”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 11 квітня старший лейтенант одного з відділів фінансових розслідувань фіскальної служби області був затриманий правоохоронцями під час отримання чергового хабаря.