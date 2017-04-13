Задержаному на взятке налоговику в Запорожье избрана меру пресечения

“Да, суд принял ходатайство военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины и посадил в тюрьму до суда мелитопольского взяточника с альтернативой — возможности внесения залога в размере более 320 тыс.грн.”, — отметили в ведомстве.

Напомним, 11 апреля старший лейтенант одного из отделов финансовых расследований фискальной службы области был задержан правоохранителями во время получения очередной взятки.