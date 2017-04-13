Задержаному на взятке налоговику в Запорожье избрана меру пресечения
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Октябрьский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей старшему следователю одного из отделов финансовых расследований Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской обл. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
“Да, суд принял ходатайство военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины и посадил в тюрьму до суда мелитопольского взяточника с альтернативой — возможности внесения залога в размере более 320 тыс.грн.”, — отметили в ведомстве.
Напомним, 11 апреля старший лейтенант одного из отделов финансовых расследований фискальной службы области был задержан правоохранителями во время получения очередной взятки.