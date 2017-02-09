Затриманий за спробу зґвалтування дитини на Рівненщині зізнався у злочині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Рівненщині 22-річний затриманий за спробу зґвалтування дитини житель райцентру Здолбунів написав зізнання. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненській області Сергій Волков.
За його словами, кривдник 10-річної дівчинки раніше судимий за вимагання.
"Хлопець зловив дівчинку, коли вона поверталася зі школи. Затягнув у громадський туалет поблизу озера в райцентрі Здолбунів. Спробував зґвалтувати неприроднім способом, але вона вирвалася. Наздогнав, розстелив куртку на снігу, повторив спробу. Приставляв до горла розбиту пляшку. Дитині вдалося вирватися", - зазначив С.Волков.
С.Волков додав, що нападник перебував напідпитку. Хлопець знаходиться в слідчому ізоляторі.
Дитину після огляду в лікарні відпустили додому. С.Волков додав, що нападник не завдав суттєвих травм, бо йому таки не вдалося здійснити статевий акт.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 ККУ (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, після спроби зґвалтування 10-річна дівчинка потрапила до реанімації на Рівненщині.