Задержанный за попытку изнасилования ребенка в Ровенской области признался в преступлении
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Ровенской области 22-летний задержанный за попытку изнасилования ребенка житель райцентра Здолбунов написал признание. Об этом корреспонденту сообщил заместитель начальника управления НП в Ровенской области Сергей Волков.
По его словам, обидчик 10-летней девочки ранее судим за вымогательство.
"Парень поймал девочку, когда она возвращалась из школы. Затянул в общественный туалет вблизи озера в райцентре Здолбунов. Попробовал изнасиловать неестественным способом, но она вырвалась. Догнал, расстелил куртку на снегу, повторил попытку. Приставлял к горлу разбитую бутылку. Ребенку удалось вырваться" , - отметил С.Волков.
С.Волков добавил, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Теперь он находится в следственном изоляторе.
Ребенка после осмотра в больнице отпустили домой. С.Волков добавил, что нападавший не нанес существенных травм, потому что ему не удалось совершить половой акт.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 УК (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).
Напомним, как сообщал УНН, после попытки изнасилования 10-летняя девочка попала в реанимацию в Ровенской области.