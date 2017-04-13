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Затриманий в Росії "український шпигун" не має стосунку до розвідки - Міноборони

Київ • УНН

 • 10546 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Затриманий у Самарі (Росія) "український шпигун" не має жодного стосунку до розвідувальних операцій Міністерства оборони України і Збройних сил України. Про це в коментарі УНН заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує причетність цієї особи до розвідувальних операцій Міністерства оборони і Збройних сил”, — сказав О.Мотузяник.

Він підкреслив, що подібні звинувачення української сторони Росією в будь-яких розвідувальних, диверсійних чи інших діях проти РФ не мають під собою підґрунтя і робляться в контексті інформаційної війни.

Зазначимо, раніше у Росії повідомили про затримання “українського шпигуна” в Самарі. За повідомленням російського агентства ТАСС, затриманий 27-річний громадянин України належить до агентурного апарату підрозділу спецрезерву ГУР Міноборони.

Як повідомлялось, затриманий зізнався, що проводив візуальну розвідку об’єктів військової і транспортної інфраструктури в так званій “ДНР”, а також в Ростовській і Самарській областях.

Окрім того, як повідомляє видання, у кінці 2016 року громадянин України за завданням ГУР МОУ виїжджав в Ростов-на-Дону для візуальної розвідки залізничного та автомобільного вокзалів. Під час розвідки він нібито фіксував місця розташування співробітників охорони і поліції, їхню кількість, а також розташування відеокамер, пропускний режим на всіх входах і виходах. Цю інформацію він, як стверджується, передавав співробітникам української розвідки.

Як повідомляв УНН, у Бахчисараї окупаційна влада затримала шість кримських татар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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