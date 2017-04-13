Задержанный в России "украинский шпион" не имеет отношения к разведке - Минобороны

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает причастность этого лица к разведывательных операций Министерства обороны и Вооруженных сил", - сказал А.Мотузяник.

Он подчеркнул, что подобные обвинения украинской стороны Россией в любых разведывательных, диверсионных или иных действиях против РФ не имеют под собой оснований и делаются в контексте информационной войны.

Отметим, ранее в России сообщили о задержании "украинского шпиона" в Самаре. По сообщению российского агентства ТАСС, задержанный 27-летний гражданин Украины относится к агентурной аппарата подразделения спецрезерва ГУР Минобороны.

Как сообщалось, задержанный признался, что проводил визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в так называемой "ДНР", а также в Ростовской и Самарской областях.

Кроме того, как сообщает издание, в конца 2016 года гражданин Украины по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов. Во время разведки он якобы фиксировал местоположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Эту информацию он, как утверждается, передавал сотрудникам украинской разведки.

Как сообщал УНН, в Бахчисарае оккупационная власть задержала шесть крымских татар.