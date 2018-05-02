Затриманий на хабарі суддя вважає безпідставним клопотання про його відсторонення

КИЇВ. 2 травня. УНН. Суддя Голосіївського районного суду Києва Андрій Новак заявляє про безпідставність обвинувачення його у хабарництві і прохання Генеральної прокуратури України відсторонити його від виконання службових обов'язків та готовий доводити це у судовому порядку. Про це він заявив сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про відсторонення його від здійснення правосуддя строком на два місяці, передає кореспондент УНН.