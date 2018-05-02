Затриманий на хабарі суддя вважає безпідставним клопотання про його відсторонення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Суддя Голосіївського районного суду Києва Андрій Новак заявляє про безпідставність обвинувачення його у хабарництві і прохання Генеральної прокуратури України відсторонити його від виконання службових обов'язків та готовий доводити це у судовому порядку. Про це він заявив сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про відсторонення його від здійснення правосуддя строком на два місяці, передає кореспондент УНН.
“Обставини, викладені у підозрі, не відповідають дійсності. В подальшому я буду доводити це у суді. Прошу відмовити у задоволенні клопотання”, — сказав А.Новак.
Він зазначив, що з сьогоднішнього дня перебуває у відпустці до 9 травня.
Також Новак заявив, що, на його думку, оголошена йому ГПУ підозра не стане перешкодою для здійснення правосуддя.
Як повідомляв УНН, ВРП надала дозвіл на арешт судді Голосіївського райсуду, затриманого на отриманні хабара.
24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.
У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.
Нагадаємо, 25 квітня Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Новака, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн. Суддя заставу вніс і перебуває на волі.