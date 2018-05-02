Задержанный на взятке судья считает безосновательным ходатайство о его отстранении

“Обстоятельства, изложенные в подозрении, не соответствуют действительности. В дальнейшем я буду доказывать это в суде. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства”, — сказал Новак.

Он отметил, что с сегодняшнего дня находится в отпуске до 9 мая.

Также Новак заявил, что, по его мнению, объявленное ему ГПУ подозрение не станет препятствием для осуществления правосудия.

Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки.

24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье “получение неправомерной выгоды”.

В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.

Напомним, 25 апреля Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому во взяточничестве судьи Голосеевского районного суда Киева Новака, а также определил в качестве альтернативы залог в размере 120 тыс. грн. Судья залог внес и находится на свободе.