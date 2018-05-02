Задержанный на взятке судья считает безосновательным ходатайство о его отстранении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Судья Голосеевского районного суда Киева Андрей Новак заявляет о безосновательности обвинения его во взяточничестве и просьбы Генеральной прокуратуры Украины отстранить его от исполнения служебных обязанностей и готов доказывать это в судебном порядке. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего совета правосудия, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об отстранении его от правосудия сроком на два месяца, передает корреспондент УНН.
“Обстоятельства, изложенные в подозрении, не соответствуют действительности. В дальнейшем я буду доказывать это в суде. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства”, — сказал Новак.
Он отметил, что с сегодняшнего дня находится в отпуске до 9 мая.
Также Новак заявил, что, по его мнению, объявленное ему ГПУ подозрение не станет препятствием для осуществления правосудия.
Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки.
24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.
Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье “получение неправомерной выгоды”.
В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.
Напомним, 25 апреля Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому во взяточничестве судьи Голосеевского районного суда Киева Новака, а также определил в качестве альтернативы залог в размере 120 тыс. грн. Судья залог внес и находится на свободе.