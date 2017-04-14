Затриманим на Київщині "чорним трансплантологам" обрано запобіжний захід

"Громадянину Туреччини, який є організатором злочинного угрупування, що вербувало громадян для трансплантації органів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн грн. Другий громадянин Туреччини також перебуватиме під арештом з альтернативою внесення застави у розмірі 32 млн гривень. Громадянці України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, а громадянину України – без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, "чорних трансплантологів" було затримано правоохоронними органами 11 квітня. Злочинне угрупування діяло з вересня 2015 року. Через всесвітню мережу "Інтернет" підозрювані шукали потерпілих, перевагу надавали людям зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників.

За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН 12 квітня, злочинне угруповання торговців органами знешкодили на Київщині.