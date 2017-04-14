Задержанным в Киевской области "черных трансплантологов" избрали меру пресечения

"Гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. Второй гражданин Турции также будет находится под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн грн. Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины - без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Всем четверым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "черных трансплантологов" задержали 11 апреля правоохранительные органы. Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через всемирную сеть "Интернет" подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников.

За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 12 апреля, преступная группировка торговцев органами обезврежена в Киевской области.