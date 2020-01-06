Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Одесу виїхала група слідчих та прокурорів, які планують сьогодні доставити до Києва затриманих у справі про вбивство двох дівчат в орендованій на Новий рік квартирі на столичному Подолі, після чого їм буде вручена підозра. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"В Одесу виїхала група слідчих і прокурорів прокуратури міста Києва. Плануємо вже сьогодні доставити затриманих до міста Києва, де їм буде вручена підозра і клопотання про обрання запобіжних заходів", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.
Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві, а саме - двох дівчат, яке сталося на Новий рік в орендованій квартирі у столиці.