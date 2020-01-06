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Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці

Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці

Київ • УНН

 • 29839 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Одесу виїхала група слідчих та прокурорів, які планують сьогодні доставити до Києва затриманих у справі про вбивство двох дівчат в орендованій на Новий рік квартирі на столичному Подолі, після чого їм буде вручена підозра. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

"В Одесу виїхала група слідчих і прокурорів прокуратури міста Києва. Плануємо вже сьогодні доставити затриманих до міста Києва, де їм буде вручена підозра і клопотання про обрання запобіжних заходів", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві, а саме - двох дівчат, яке сталося на Новий рік в орендованій квартирі у столиці.

Українські Національні Новини

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