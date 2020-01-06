Задержанных в Одессе за убийство двух девушек планируют сегодня доставить в столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Одессу выехала группа следователей и прокуроров, которые планируют сегодня доставить в Киев задержанных по делу об убийстве двух девушек в арендованной на Новый год квартире на столичном Подоле, после чего им будет вручено подозрение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"В Одессу выехала группа следователей и прокуроров прокуратуры города Киева. Планируем уже сегодня доставить задержанных в город Киев, где им будет вручено подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.
Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве, а именно - двух девушек, которое произошло на Новый год в съемной квартире в столице.