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Затриманих серед учасників акції поблизу відділення "Сбербанку" в Харкові немає - поліція

Затриманих серед учасників акції поблизу відділення "Сбербанку" в Харкові немає - поліція

Київ • УНН

 • 15512 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Співробітники поліції та патрульної поліції перебувають поблизу відділення "Сбербанку" в Харкові, де в понеділок активісти влаштували акцію, затриманих наразі немає. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речник ГУ НП у Харківській області Олена Баранник.

"На місці знаходиться і поліція, і патрульні", - повідомила О.Баранник.

"Нікого не затримували, одні стоять зі свого боку, інші - з іншого боку", - сказала вона.

З її слів, поки ситуація спокійна.

Раніше у соцмережі Facebook повідомили про початок безстрокової акції з блокування російських банків у Харкові.

Нагадаємо, 13 березня у столиці пройшла акція під стінами російського "Сбербанку Росії", де активісти намагалися замурувати частину будівлі. На місці перебувала поліція, яка грубих порушень не зафіксувала.

Також нагадаємо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.

Згодом НБУ застосував санкції щодо російських банків.

Українські Національні Новини

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