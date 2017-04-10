Затриманих серед учасників акції поблизу відділення "Сбербанку" в Харкові немає - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Співробітники поліції та патрульної поліції перебувають поблизу відділення "Сбербанку" в Харкові, де в понеділок активісти влаштували акцію, затриманих наразі немає. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речник ГУ НП у Харківській області Олена Баранник.
"На місці знаходиться і поліція, і патрульні", - повідомила О.Баранник.
"Нікого не затримували, одні стоять зі свого боку, інші - з іншого боку", - сказала вона.
З її слів, поки ситуація спокійна.
Раніше у соцмережі Facebook повідомили про початок безстрокової акції з блокування російських банків у Харкові.
Нагадаємо, 13 березня у столиці пройшла акція під стінами російського "Сбербанку Росії", де активісти намагалися замурувати частину будівлі. На місці перебувала поліція, яка грубих порушень не зафіксувала.
Також нагадаємо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.