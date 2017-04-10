Задержанных среди участников акции возле отделения "Сбербанка" в Харькове нет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сотрудники полиции и патрульной полиции находятся вблизи отделения "Сбербанка" в Харькове, где в понедельник активисты устроили акцию, задержанных пока нет. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Харьковской области Елена Баранник.
"На месте находится и полиция, и патрульные", - сообщила Е.Баранник.
"Никого не задерживали, одни стоят со своей стороны, другие - с другой стороны", - сказала она.
По ее словам, пока ситуация спокойная.
Ранее в соцсети Facebook сообщили о начале бессрочной акции по блокированию российских банков в Харькове.
Напомним, 13 марта в столице прошла акция под стенами российского "Сбербанка России", где активисты пытались замуровать часть здания. На месте находилась полиция, грубых нарушений не зафиксировала.
Также напомним, 7 марта "Сбербанк России" заявил, что готов обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР" .
Впоследствии НБУ применил санкции в отношении российских банков.