Задержанных среди участников акции возле отделения "Сбербанка" в Харькове нет - полиция

"На месте находится и полиция, и патрульные", - сообщила Е.Баранник.

"Никого не задерживали, одни стоят со своей стороны, другие - с другой стороны", - сказала она.

По ее словам, пока ситуация спокойная.

Ранее в соцсети Facebook сообщили о начале бессрочной акции по блокированию российских банков в Харькове.

Напомним, 13 марта в столице прошла акция под стенами российского "Сбербанка России", где активисты пытались замуровать часть здания. На месте находилась полиция, грубых нарушений не зафиксировала.

Также напомним, 7 марта "Сбербанк России" заявил, что готов обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР" .

Впоследствии НБУ применил санкции в отношении российских банков.