Затриманих на адмінмежі з Кримом активістів відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Затриманих російськими прикордонниками на адмінмежі з окупованим Кримом активістів відпустили. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook, передає УНН.
Один з активістів Ремзі Бекіров розповів, що був затриманий близько дев'ятої години ранку при виїзді з Криму. Після перевірки документів їх з Русланом Сулеймановим по одному проводили в приміщення типу вагона з двоповерховим ліжком.
"Після тривалого очікування Ремзі був допитаний співробітниками ФСБ на різні теми, в тому числі, про релігійні організації, відомі йому, і про те, хто, на його думку, має вплив серед кримських татар", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє "Кримська соідарность", після тривалого очікування обох активістів відпустили. На них, за словами силовиків, були складені протоколи про адміністративне порушення у вигляді псування штрихстрічки паспортів. Самі протоколи активістам вручені не були, вони стверджують, що на паспортний контроль віддавали паспорти цілими, проте повернули їх в порваному вигляді.
Нагадаємо, вранці 26 березня російські прикордонники затримали двох кримських татар - Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова на контрольованій окупаційною владою стороні КПВВ "Каланчак".
На допит затриманих активістів забрали під приводом "сумнівів в достовірності документів, що засвідчують особу", що виникли у працівників прикордонної служби.
У "Кримській солідарності" повідомляють, що в лютому 2017 року обидва були затримані біля будинку Марлена Мустафаєва, засуджені й відбували адміністративний арешт (5 діб) за, нібито, несанкціонований мітинг.