Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили

Один из активистов Ремзи Бекиров рассказал, что был задержан около девяти часов утра при выезде из Крыма. После проверки документов их с Русланом Сулеймановым по одному проводили в помещение типа вагона с двухэтажной кроватью.

“После длительного ожидания Ремзи был допрошен сотрудниками ФСБ на различные темы, в том числе, о религиозных организациях, известных ему, и о том, кто, по его мнению, имеет влияние среди крымских татар”, — говорится в сообщении.

Как сообщает “Крымская соидарность”, после длительного ожидания оба активиста были отпущены. На них, по словам силовиков, были составлены протоколы об административном нарушении в виде порчи штрихленты паспортов. Сами протоколы активистам вручены не были, они утверждают, что на паспортный контроль отдавали паспорта целыми, однако вернули их в порванном виде.

Напомним, утром 26 марта российские пограничники задержали двух крымских татар — Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова на контролируемой оккупационными властями стороне КПВВ “Каланчак”.

На допрос задержанных активистов увели под предлогом возникших у работников пограничной службы “сомнений в подлинности документов, удостоверяющих личность”.

В “Крымской солидарности” сообщают, что в феврале 2017 года оба были задержаны возле дома Марлена Мустафаева, осуждены и отбывали административный арест (5 суток) за, якобы, несанкционированный митинг.