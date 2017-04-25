Затриманих біля військової частини журналістів допитали як свідків - СБУ

"Учора, 24 квітня, приблизно о 16:00 поблизу військової частини у Рівненській області охороною об’єкту було зафіксовано роботу безпілотного літального апарату, а також одразу було отримано інформацію від місцевого мешканця про те, що біля огорожі військової частини перебуває група підозрілих невідомих людей", - сказав О.Ткачук.

За його словами, на місце їх перебування прибув протидиверсійний підрозділ військової частини, здійснили фізичне затримання осіб і на місце події викликали представників СБУ та поліції.

О.Ткачук зазначив, що група осіб перебувала на відстані 100 м від колючого дроту, яким огороджена територія ВЧ.

"Це дійсно об’єкт особливої важливості. Огорожа виконана у вигляді двох периметрів колючого дроту, а також паркану. Крім того, на відстані приблизно 50 м один від одного, вздовж всієї огорожі ВЧ встановлені попереджувальні знаки про те, що це заборонена зона і проїзд у цій зоні є закритим", - сказав О.Ткачук.

За його даними, серед затриманих були два журналісти одного із телеканалів, які були допитані правоохоронцями у якості свідків. Журналісти, за даними СБУ, працювали над військовим проектом.

"За цим фактом було зареєстровано слідчими СБУ кримінальне провадження, воно внесено до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 113 ККУ (диверсія), а також ч.1 ст. 14 ККУ (готування до вчинення злочину)", - сказав О.Ткачук.

Він уточнив, що на місці події правоохоронцями був вилучений квадрокоптер.

За словами О.Ткачука, затримані заявили, що знімали "Тунель кохання", а також лісовий масив.

"Вони використали місцевого мешканця, який володів квадрокоптером… він зараз вилучений", - сказав він.

За даними СБУ, слідчі дії тривають, планується проведення додаткових експертиз з вивчення носіїв інформації.

"Крім того нами було встановлено, що жодних заявок, жодних запитів на проведення відеозйомок у оточенні цього військового об’єкту не надходило ні до Львівського регіонального медіацентру ЗСУ, ні до центральної прес-служби ЗСУ", - заявив О.Ткачук.

За його словами, затриманих журналістів вчора допитали у якості свідків і сьогодні вранці відпустили.

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"Журналістам не оголошувалося про підозру, вони на даний момент не є підозрюваними у кримінальному провадженні", - уточнив О.Ткачук, додавши, що журналісти не мають обмежень у пересуванні.