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Задержанных возле военной части журналистов допросили в качестве свидетелей - СБУ

Задержанных возле военной части журналистов допросили в качестве свидетелей - СБУ

Киев  •  УНН

 • 8811 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

"Вчера, 24 апреля, примерно в 16:00 вблизи военной части в Ровенской области охраной объекта было зафиксировано работу беспилотного летательного аппарата, а также сразу была получена информация от местного жителя о том, что у ограждения воинской части находится группа подозрительных неизвестных людей", - сказал А.Ткачук.

По его словам, на место их пребывания прибыло противодиверсионное подразделение воинской части, которое совершило физическое задержание лиц и на место происшествия вызвали представителей СБУ и полиции.

О.Ткачук отметил, что группа лиц находилась на расстоянии 100 м от колючей проволоки, которым ограждена территория ВЧ.

"Это действительно объект особой важности. Ограждение выполнено в виде двух периметров колючей проволоки, а также забора. Кроме того, на расстоянии примерно 50 м друг от друга, вдоль всей ограды ВЧ установлены предупредительные знаки о том, что это запретная зона и проезд в этой зоне является закрытым", - сказал А.Ткачук.

По его данным, среди задержанных были два журналиста одного из телеканалов, которые были допрошены правоохранителями в качестве свидетелей. Журналисты, по данным СБУ, работали над военным проектом.

"По данному факту было зарегистрировано следователями СБУ уголовное производство, оно внесено в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 113 УК (диверсия), а также ч.1 ст. 14 УК (приготовление к совершению преступления)", - сказал А.Ткачук.

Он уточнил, что на месте происшествия правоохранителями был изъят квадрокоптер.

По словам А.Ткачука, задержанные заявили, что снимали "Тоннель любви", а также лесной массив.

"Они использовали местного жителя, который владел квадрокоптером ... он сейчас изъят", - сказал он.

По данным СБУ, следственные действия продолжаются, планируется проведение дополнительных экспертиз по изучению носителей информации.

"Кроме того нами было установлено, что никаких заявок, никаких запросов на проведение видеосъемок в окружении этого военного объекта не поступало ни во Львовский региональный медиацентр ВСУ, ни в центральную пресс-службу ВСУ", - заявил А.Ткачук.

По его словам, задержанных журналистов вчера допросили в качестве свидетелей и сегодня утром отпустили.

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"Журналистам не объявили о подозрении, они на данный момент не являются подозреваемыми в уголовном производстве", - уточнил А.Ткачук, добавив, что журналисты не имеют ограничений в передвижении.

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