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Затримана терористами "ДНР" дівчина розповіла подробиці перебування у полоні

Затримана терористами "ДНР" дівчина розповіла подробиці перебування у полоні

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Валерія Мазуренко розповіла подробиці тримання її у полоні "ДНР". Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту УНН розповіла сама дівчина.

На КПП “Гнутове” 2 січня в районі Маріуполя при перетині кордону так званої ДНР, бойовиками “ДНР” була затримана неповнолітня 16-річна Валерія Мазуренко, уродженка Донецька, яка зараз проживає в Маріуполі.

За словами дівчини про те, що вона внесена в список на заборону проїзду так званої ДНР не знала ні вона, ні сами бойовики “ДНР”.

“Все сталося так: я їхала додому зі своїми батьками, в Донецьк, до своїх рідних і друзів. Нульовий “ДНРівський” блокпост проїхала швидко і без проблем. Тут цей головний блокпост, ми були другі в черзі. Здали документи, і тут вони закрили це віконце і давай пробивати мій паспорт рази зо три. Вони самі здивувалися, що у мене (вже в 16 років) стоїть заборона на в’їзд. Через 5 хвилин в машину постукав ополченець (прихильник “ДНР” — ред.) і попросив, щоб я пройшла з ним до кімнати допитів. Там я сиділа години 2-3 з ополченцями. Вони залякували страшними дядьками, які приїдуть і будуть розносити мене.
Фізичної сили не застосовували. Ці люди ніяк не відрекомендувалися, тільки як “співробітники МДБ ДНР”, “спецслужби ДНР” — розповідає Валерія.

Потім дівчину почали обшукувати. За словами 16-річної українки, повний огляд проводив чоловік. Обшук не був проведений до спідньої білизни, але перевіряв задні кишені в джинсах саме чоловік, тим самим чіпаючи дівчину за сідниці. Рідні та друзі Валерії, які були в Донецьку, нічого не знали. Телефони перебували у так званої МГБ ДНР та на дзвінки вони не відповідали.

“Маму з татом до мене в кімнату не пускали. На всі спроби мого тата поговорити з ними вони тільки пирхали і не хотіли розмовляти. Відганяли його і один раз застосували до нього фізичну силу. Вони вдарили батька в бік — за їхніми словами і за словами батька”, — згадує В.Мазуренко.

Уже в полоні дівчину, в обмін на свободу, змусили говорити те, що потрібно було бойовикам.

“На відео я сміялася тому, що до того як починали знімати відео, вони домовилися зі мною про те, що я буду говорити. До речі, про те, що я буду „зігувати“ (нацистське вітання — ред.) теж домовлялися. Я не хотіла цього робити, тримала паузу, але на відео чутно, як він настирливо мені показував, що треба „кинути зігу“. Чути удар його руки об його куртку. Після цього я засміялася. Я в той момент зрозуміла, що цей момент вони не виріжуть”, — додала вона.

Бойовики поводилися з дівчиною дуже грубо: у туалет за весь час допиту випустили лише один раз. За словами дівчини, в туалет дозволили сходити звичайні ополченці, а не співробітники “МГБ ДНР”. Протягом всього часу в полоні дівчину морили голодом — не давали їжі, води і навіть ліки, яких вона потребувала.

“Втомилася і вирішила погодитися на їхні умови. У мене проблеми з носом, і буквально за 20 хвилин до затримання у мене почалася алергія. Я просила дати мені води, ліки, на що мені відповіли “скажеш все, що нам треба на відео, і будуть тобі і вода, і ліки. Вони в балаклавах, з автоматами і ПМ, всі такі „круті“ і „страшні“. Але у мене чомусь страху не було. Мені було смішно. Смішно від того, що тільки таких, беззахисних і юних дівчат, як я, вони можуть допитувати, затримувати і т.ін.”, — резюмувала В.Мазуренко.

Нагадаємо, 2 січня на КПП “Гнутове” в районі Маріуполя при перетині кордону так званої “ДНР”, бойовиками “ДНР” була затримана неповнолітня 16-річна Валерія Мазуренко, уродженка Донецька, яка зараз проживає в Маріуполі.

У Валерії були виявлені стікери з символікою полку “Азов”, які вона планувала провезти в Донецьк. Дівчину затримали, як вона сама стверджує, спецслужби, потім змусили записати відео, в якому вона розповідає про расову ненависть до євреїв, після — “кидає зігу”.

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