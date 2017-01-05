Задержанная террористами "ДНР" девушка рассказала подробности пребывания в плену

ukru
Эксклюзив
06:36 • 17489 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 32744 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 115281 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 149335 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 123850 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119919 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 151577 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116330 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122799 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130557 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 64308 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 79575 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 28406 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 100884 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 66437 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 115281 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 149336 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 112015 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 119172 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 151577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 142492 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150196 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 154722 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152896 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 156038 просмотра
Актуальное
Задержанная террористами "ДНР" девушка рассказала подробности пребывания в плену

Задержанная террористами "ДНР" девушка рассказала подробности пребывания в плену

Киев • УНН

 • 34615 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 января. УНН. Валерия Мазуренко рассказала подробности удержания ее в плену "ДНР". Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН рассказала сама девушка.

Напомним, 2 января на КПП "Гнутово" в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой ДНР, боевиками "ДНР" была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

По словам девушки о том, что она внесена в список на запрет проезда так называемой ДНР не знала ни она, ни сами боевики "ДНР".

"Все произошло так: я ехала домой со своими родителями, в Донецк, к своим родным и друзья. Нулевой "ДНРовский" блокпост проехала быстро и без проблем. Здесь этот главный блокпост, мы были вторые в очереди. Сдали документы, и здесь они закрыли это окно и давай пробивать мой паспорт раза три. Они сами удивились, что у меня (уже в 16 лет) стоит запрет на въезд. Через 5 минут в машину постучал ополченец (сторонник "ДНР" - ред.) и попросил, чтобы я прошла с ним в комнату допросов. Там я сидела часа 2-3 с ополченцами. Они запугивали страшными дядями, которые приедут и будут разносить меня.
Физической силы не применяли. Эти люди никак представились, только как "сотрудники МГБ ДНР", "спецслужбы ДНР", - рассказывает Валерия.

Затем девушку начали обыскивать. По словам 16-летней украинки, полный обзор проводил человек. Обыск не был проведен до нижнего белья, но проверял задние карманы в джинсах именно человек, тем самым затрагивая девушку за ягодицы. Родные и друзья Валерии, которые были в Донецке, ничего не знали. Телефоны находились в так называемой МГБ ДНР и на звонки они не отвечали.

"Маму с папой ко мне в комнату не пускали. На все попытки моего папы поговорить с ними они только фыркали и не хотели разговаривать. Отгоняли его и один раз применили к нему физическую силу. Они ударили отца в сторону - по их словам и по словам отца", - вспоминает В.Мазуренко.

Уже в плену девушку, в обмен на свободу, заставили говорить то, что нужно было боевикам.

"На видео я смеялась так, что до того как начинали снимать видео, они договорились со мной о том, что я буду говорить. Кстати, о том, что я буду "зиговать" (нацистское приветствие - ред.) тоже договаривались. Я не хотела этого делать, держала паузу, но на видео слышно, как он настойчиво мне показывал, что надо "бросить зига". Слышно удар его руки о его куртку. После этого я засмеялась. Я в тот момент поняла, что этот момент они не вырежут ", - добавила она.

Боевики вели себя с девушкой очень грубо: в туалет за все время допроса выпустили только один раз. По словам девушки, в туалет позволили сходить обычные ополченцы, а не сотрудники "МГБ ДНР". В течение всего времени в плену девушку морили голодом - не давали еды, воды и даже лекарства, в которых она нуждалась.

"Устала и решила согласиться на их условия. У меня проблемы с носом, и буквально за 20 минут до задержания у меня началась аллергия. Я просила дать мне воды, лекарства, на что мне ответили "скажешь все, что нам надо на видео, и будут тебе и вода, и лекарства. Они в балаклавах, с автоматами и ПМ, все такие "крутые" и "страшные". Но у меня почему-то страха не было. Мне было смешно. Смешно от того, что только таких, беззащитных и юных девушек, как я, они могут допрашивать, задерживать и т.д. ", - резюмировала В.Мазуренко.

Напомним, 2 января на КПП "Гнутово" в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой "ДНР", боевиками "ДНР" была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

У Валерии были обнаружены стикеры с символикой полка "Азов", которые она планировала провезти в Донецк. Девушку задержали, как она сама утверждает, спецслужбы, потом заставили записать видео, в котором она рассказывает о расовой ненависти к евреям, после - "бросает зига".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы