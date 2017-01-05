Задержанная террористами "ДНР" девушка рассказала подробности пребывания в плену

Напомним, 2 января на КПП "Гнутово" в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой ДНР, боевиками "ДНР" была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

По словам девушки о том, что она внесена в список на запрет проезда так называемой ДНР не знала ни она, ни сами боевики "ДНР".

"Все произошло так: я ехала домой со своими родителями, в Донецк, к своим родным и друзья. Нулевой "ДНРовский" блокпост проехала быстро и без проблем. Здесь этот главный блокпост, мы были вторые в очереди. Сдали документы, и здесь они закрыли это окно и давай пробивать мой паспорт раза три. Они сами удивились, что у меня (уже в 16 лет) стоит запрет на въезд. Через 5 минут в машину постучал ополченец (сторонник "ДНР" - ред.) и попросил, чтобы я прошла с ним в комнату допросов. Там я сидела часа 2-3 с ополченцами. Они запугивали страшными дядями, которые приедут и будут разносить меня.

Физической силы не применяли. Эти люди никак представились, только как "сотрудники МГБ ДНР", "спецслужбы ДНР", - рассказывает Валерия.

Затем девушку начали обыскивать. По словам 16-летней украинки, полный обзор проводил человек. Обыск не был проведен до нижнего белья, но проверял задние карманы в джинсах именно человек, тем самым затрагивая девушку за ягодицы. Родные и друзья Валерии, которые были в Донецке, ничего не знали. Телефоны находились в так называемой МГБ ДНР и на звонки они не отвечали.

"Маму с папой ко мне в комнату не пускали. На все попытки моего папы поговорить с ними они только фыркали и не хотели разговаривать. Отгоняли его и один раз применили к нему физическую силу. Они ударили отца в сторону - по их словам и по словам отца", - вспоминает В.Мазуренко.

Уже в плену девушку, в обмен на свободу, заставили говорить то, что нужно было боевикам.

"На видео я смеялась так, что до того как начинали снимать видео, они договорились со мной о том, что я буду говорить. Кстати, о том, что я буду "зиговать" (нацистское приветствие - ред.) тоже договаривались. Я не хотела этого делать, держала паузу, но на видео слышно, как он настойчиво мне показывал, что надо "бросить зига". Слышно удар его руки о его куртку. После этого я засмеялась. Я в тот момент поняла, что этот момент они не вырежут ", - добавила она.

Боевики вели себя с девушкой очень грубо: в туалет за все время допроса выпустили только один раз. По словам девушки, в туалет позволили сходить обычные ополченцы, а не сотрудники "МГБ ДНР". В течение всего времени в плену девушку морили голодом - не давали еды, воды и даже лекарства, в которых она нуждалась.

"Устала и решила согласиться на их условия. У меня проблемы с носом, и буквально за 20 минут до задержания у меня началась аллергия. Я просила дать мне воды, лекарства, на что мне ответили "скажешь все, что нам надо на видео, и будут тебе и вода, и лекарства. Они в балаклавах, с автоматами и ПМ, все такие "крутые" и "страшные". Но у меня почему-то страха не было. Мне было смешно. Смешно от того, что только таких, беззащитных и юных девушек, как я, они могут допрашивать, задерживать и т.д. ", - резюмировала В.Мазуренко.

Напомним, 2 января на КПП "Гнутово" в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой "ДНР", боевиками "ДНР" была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

У Валерии были обнаружены стикеры с символикой полка "Азов", которые она планировала провезти в Донецк. Девушку задержали, как она сама утверждает, спецслужбы, потом заставили записать видео, в котором она рассказывает о расовой ненависти к евреям, после - "бросает зига".