Затримали протоієрея, який намагався продати викрадені реліквії Блаженнійшого Володимира – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЕВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати викрадені старовинні церковні реліквії які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів США старовинні церковні реліквії, які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру і були викрадені з будинка Олексія Драбинко, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ", - написав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, реліквію часів князя Святослава Хороброго повернули до України.