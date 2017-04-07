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Затримали протоієрея, який намагався продати викрадені реліквії Блаженнійшого Володимира – Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЕВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати викрадені старовинні церковні реліквії які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів США старовинні церковні реліквії, які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру і були викрадені з будинка Олексія Драбинко, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ", - написав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, реліквію часів князя Святослава Хороброго повернули до України.

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