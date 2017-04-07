Затримали протоієрея, який намагався продати викрадені реліквії Блаженнійшого Володимира – Ю.Луценко

"Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів США старовинні церковні реліквії, які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру і були викрадені з будинка Олексія Драбинко, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ", - написав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, реліквію часів князя Святослава Хороброго повернули до України.