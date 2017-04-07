Задержали протоиерея, который пытался продать похищенные реликвии Блаженнейшего Владимира - Ю.Луценко

"Прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать за полмиллиона долларов США старинные церковные реликвии, принадлежавшие покойному митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшего Владимира и были похищены из дома Алексея Драбинко, который в свое время был личным секретарем предстоятеля УПЦ", - написал Ю .Луценко.

Как сообщал УНН, реликвию времен князя Святослава Храброго вернули в Украину .