Задержали протоиерея, который пытался продать похищенные реликвии Блаженнейшего Владимира - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать похищенные старинные церковные реликвии принадлежавших покойному митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшего Владимира. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать за полмиллиона долларов США старинные церковные реликвии, принадлежавшие покойному митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшего Владимира и были похищены из дома Алексея Драбинко, который в свое время был личным секретарем предстоятеля УПЦ", - написал Ю .Луценко.
Как сообщал УНН, реликвию времен князя Святослава Храброго вернули в Украину .