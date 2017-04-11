Затримали на хабарі в.о. заступника начальника Одеської митниці

Службовець фактично обіймає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці ДФС, а посаду на Одещині займає за відрядженням. Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України триває. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 8 квітня посадовця взяли під варту у Кропивницькому через хабар.