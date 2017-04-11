Задержали на взятке и.о. заместителя начальника Одесской таможни

Служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимает находясь в командировке. Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 600 долл США за беспрепятственное таможенное оформление груза.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 8 апреля чиновника взяли под стражу в Кропивницкому за взятки .