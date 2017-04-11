Задержали на взятке и.о. заместителя начальника Одесской таможни
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. 10 апреля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в области и УВБ ДФС в области во время получения взятки разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Одесской таможни ГФС-начальника таможенного поста “Черноморский”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимает находясь в командировке. Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 600 долл США за беспрепятственное таможенное оформление груза.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины продолжается. Проводятся первоочередные следственные действия.
Напомним, 8 апреля чиновника взяли под стражу в Кропивницкому за взятки .