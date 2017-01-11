Заторів на дорогах України через негоду не зафіксовано — ДСНС

“Загалом, на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 502 од. тех. та 1 тис. 60 чол. з яких від Укравтодору залучено 473 од. техніки та 868 чол., від ДСНС 29 од. тех. та 192 чол. о/с. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 919 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 699 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 07:00 11 січня через негоду на деяких автошляхах України обмежено рух траснпорту, зокрема, в Одеській області залишається закритим рух для всіх видів транспорту на таких автодорогах: М-15 Одеса — Рені.

Нагадаємо, 11 січня з 00 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів Одеської області — Арцизського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського. Водночас, залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград — Платонове.

При цьому, за інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.