Заторов на дорогах Украины из-за непогоды не зафиксировано - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на утро 11 января в Украине из-за непогоды не зафиксировано заторов на дорогах государственного и регионального значения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
"В общем, на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Обращения граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 502 ед. тех. и 1 тыс. 60 чел. из которых от Укравтодора задействованы 473 ед. техники и 868 чел., от ГосЧС 29 ед. тех. и 192 чел. в/с. Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 919 автомобилей, в которых находились 4 тыс. 699 человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на 07:00 11 января из-за непогоды на некоторых автодорогах Украины ограничено движение Перевозки, в частности, в Одесской области остается закрытым движение для всех видов транспорта на таких автодорогах М-15 Одесса - Рени.
Напомним, 11 января с 00 час. 00 мин. до 09 ч. 00 мин. запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области - Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского. В то же время, остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
При этом, по информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.