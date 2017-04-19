Заторів через негоду на Харківщині немає - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У зв’язку із несприятливими погодними умовами на Харківщині для ліквідації наслідків негоди задіяні 18 відділень Головного управління ДСН Харківської області та створено оперативний штаб, затори на автошляхах регіонів відсутні. Про це УНН повідомив помічник начальника ГУ ДСНС Харківської області Ігор Лупандін.
“Станом на 10 годину 19.04, температура повітря становить 1 градус тепла, швидкість вітру — 29км/год, кількість опадів приблизно від 11 до 24см, великі затори на автошляхах регіону відсутні, обмежень руху транспорту немає. Також, в ГУ ДСНС Харківської області створений оперативний штаб з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов...Задіяні для ліквідації наслідків непогоди 18 відділень Головного управління, спрямовані, у першу чергу, для надання допомоги водіям та проведення очищення основних автошляхів, також пов’язані з падіннями дерев поблизу житлових будинків”, — сказав він.
Крім того він зазначив, що введена в дію резервна техніка, підготовлені пункти обігріву, спрямовані на допомогу водіям, проте, станом на зараз, вони не застосовувалися, бо, як зазначалось раніше, затори на автошляхах регіонів відсутні.
За його словами, ситуація знаходиться під контролем. Станом на цю хвилину опадів у вигляді снігу немає. Аварійно-комунальними службами проводяться відновлювальні роботи у Харкові та Харківській області.
За повідомленнями Гідрометцентра, така несприятлива погода у Харківській області протримається до 22 квітня, повторення сильних опадів у вигляді снігу не передбачається.
Крім того, у ДСНС зазначили, що у Харківській області призупинено навчання у школах та дошкільних навчальних закладах, окрім Балаклійського району та м.Харкова.
Як передавав УНН, рішення про призупинення навчання через погіршення погодних умов вже прийняли в школах Миколаєва, Запоріжжя та Нікополя. Окрім цього, ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині.