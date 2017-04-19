Заторов из-за непогоды в Харьковской области нет - ГСЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39376 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102054 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116235 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104202 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

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Заторов из-за непогоды в Харьковской области нет - ГСЧС

Заторов из-за непогоды в Харьковской области нет - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 9120 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Харкьковской области для ликвидации последствий непогоды задействованы 18 отделений Главного управления ГСН Харьковской области и создан оперативный штаб, пробки на дорогах регионов отсутствуют. Об этом УНН сообщил помощник начальника ГУ ДСНС Харьковской области Игорь Лупандин.

"По состоянию на 10:00 19.04, температура воздуха составляет 1 градус тепла, скорость ветра - 29км/ч, количество осадков примерно от 11 до 24 см, большие заторы на автодорогах региона отсутствуют, ограничений движения транспорта нет. Также, в ГУ ГСЧС Харьковской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий ... Задействованы для ликвидации последствий непогоды 18 отделений Главного управления, направленные, в первую очередь, для оказания помощи водителям и проведения очистки основных дорог, также связаны с падениями деревьев вблизи жилых домов", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что введена в действие резервная техника, подготовлены пункты обогрева, направленные на помощь водителям, однако, по состоянию на сейчас, они не применялись, поскольку, как уже отмечалось ранее, пробки на дорогах регионов отсутствуют.

По его словам, ситуация находится под контролем. По состоянию на эту минуту осадков в виде снега нет. Аварийно-коммунальными службами проводятся восстановительные работы в Харькове и Харьковской области.

По сообщениям Гидрометцентра, такая неблагоприятная погода в Харьковской области продержится до 22 апреля, повторение сильных осадков в виде снега не предвидится.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что в Харьковской области приостановлены занятия в школах и дошкольных учебных заведениях, кроме Балаклейский район и Харькова.

Как сообщал УНН, решение о приостановке обучения за ухудшения погодных условий уже приняли в школах Николаева, Запорожья и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение на Кировоградщине.

Украинские Национальные Новости

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