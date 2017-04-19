Заторов из-за непогоды в Харьковской области нет - ГСЧС

"По состоянию на 10:00 19.04, температура воздуха составляет 1 градус тепла, скорость ветра - 29км/ч, количество осадков примерно от 11 до 24 см, большие заторы на автодорогах региона отсутствуют, ограничений движения транспорта нет. Также, в ГУ ГСЧС Харьковской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий ... Задействованы для ликвидации последствий непогоды 18 отделений Главного управления, направленные, в первую очередь, для оказания помощи водителям и проведения очистки основных дорог, также связаны с падениями деревьев вблизи жилых домов", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что введена в действие резервная техника, подготовлены пункты обогрева, направленные на помощь водителям, однако, по состоянию на сейчас, они не применялись, поскольку, как уже отмечалось ранее, пробки на дорогах регионов отсутствуют.

По его словам, ситуация находится под контролем. По состоянию на эту минуту осадков в виде снега нет. Аварийно-коммунальными службами проводятся восстановительные работы в Харькове и Харьковской области.

По сообщениям Гидрометцентра, такая неблагоприятная погода в Харьковской области продержится до 22 апреля, повторение сильных осадков в виде снега не предвидится.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что в Харьковской области приостановлены занятия в школах и дошкольных учебных заведениях, кроме Балаклейский район и Харькова.

Как сообщал УНН, решение о приостановке обучения за ухудшения погодных условий уже приняли в школах Николаева, Запорожья и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение на Кировоградщине.