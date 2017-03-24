Затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 12:15, рух ускладнено на вулицях Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Петра Сагайдачного, Хорива, Константинівська, а також на бульварі Тараса Шевченка, Оболонському проспекті, проспекті Степана Бандери та на Московському й Гаванський мостах.
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Швидкість руху там не перевищує 5 км/год.
Також затори спостерігаються на вулицях Пушкінська, Богатирська, Саксаганського, Мельникова, Грушевського, Велика Житомирська, Січових Стрільців, Межигірська, Хрещатик та на проспект Перемоги.