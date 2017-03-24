Пробки в столице достигли шести баллов

Так, по состоянию на 12:15, движение затруднено на улицах Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Петра Сагайдачного, Хорива, Константиновская, а также на бульваре Тараса Шевченко, Оболонском проспекте, проспекте Степана Бандеры, на Московском и Гаванском мостах.

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Скорость движения там не превышает 5 км/ч.

Также пробки наблюдаются на улицах Пушкинская, Богатырская, Саксаганского, Мельникова, Грушевского, Большая Житомирская, Сечевых Стрельцов, Межигорская, Крещатик и на проспекте Победы.