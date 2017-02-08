Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.33, затори спостерігаються на вулицях Ярославів Вал, Володимирська, Липська, Інститутська, Кловський узвіз, Шовковича, Житомирська, Шота Руставелі, Прорізна. Швидкість руху там не перевищує 3 кілометрів на годину.
Крім того, рух ускладнено на вулицях Жилянська, Саксаганського, Велика Васильківська, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, а також бульварі Тараса Шевченка та частково на проспекті Валерія Лобановського.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.25, в столиці зафіксовано 11 ДТП.