Пробки в столице достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18.33, пробки наблюдаются на улицах Ярославов Вал, Владимирская, Липская, Институтская, Кловский спуск, Шовковича, Житомирская, Шота Руставели, Прорезная. Скорость движения там не превышает 3 километров в час.

Кроме того, движение затруднено на улицах Жилянская, Саксаганского, Большая Васильковская, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, а также бульваре Тараса Шевченко и частично на проспекте Валерия Лобановского.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.25, в столице зафиксировано 11 ДТП.