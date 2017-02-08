Пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.33, пробки наблюдаются на улицах Ярославов Вал, Владимирская, Липская, Институтская, Кловский спуск, Шовковича, Житомирская, Шота Руставели, Прорезная. Скорость движения там не превышает 3 километров в час.
Кроме того, движение затруднено на улицах Жилянская, Саксаганского, Большая Васильковская, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, а также бульваре Тараса Шевченко и частично на проспекте Валерия Лобановского.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.25, в столице зафиксировано 11 ДТП.