Затори в Києві сягнули сім балів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Затори в столиці сягнули сім балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 15:43, рух ускладнено на Терещенківській вулиці, бульварі Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, вулиці Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, на вулицях Жилянській та Великій Житомирській.
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Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, наразі в столиці зафіксовано 8 ДТП.
Як повідомляв УНН, у суботу 1 квітня рух усіх видів транспорту деякими вулицями в центральній частині Києва буде тимчасово заборонено.
Нагадаємо, в суботу, 1 квітня 2017 року, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків в роботу автобусів маршрутів №61,73 та тролейбусів маршруту № 37 вносяться зміни.