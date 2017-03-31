Пробки в Киеве достигли семь баллов

По состоянию на 15:43, движение затруднено на Терещенковской улице, бульваре Леси Украинки, улице Льва Толстого, улице Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, на улицах Жилянской и Большой Житомирской.

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Кроме того, по данным "Яндекс-карты", сейчас в столице зафиксировано 8 ДТП.

Как сообщал УНН, в субботу 1 апреля движение всех видов транспорта по некоторым улицам в центральной части Киева будет временно запрещено.

Напомним, в субботу, 1 апреля 2017 года, в связи с проведением продовольственных ярмарок в работу автобусов маршрутов №61, 73 и троллейбусов маршрута № 37 вносятся изменения .