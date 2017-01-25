Затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.20, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулицях Володимирська, Басейна, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Євгена Коновальця, Антоновича.
Також, рух частково ускладнено на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Академіка Заболотного, а також на Московському мосту.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, в столиці сталося 11 ДТП.