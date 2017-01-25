Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.20, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улицах Владимирская, Бассейная, Шота Руставели, Большая Васильковская, Евгения Коновальца, Антоновича.
Также, движение частично затруднено на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Академика Заболотного, а также на Московском мосту.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", в столице произошло 11 ДТП.