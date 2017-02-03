Затори в Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів,передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.35, рух ускладнено на вулицях, Хрещатик, Басейна, Грушевського, Володимирська, Січових Стрільців, Прорізна на Набережному шосе та бульварах Дружби Народів і Тараса Шевченка.
Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана, Курганівська, Саксаганського, сагайдачного, Банкова, Жилянська, проспекті Перемоги та Індустріальному перевулку.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:35 в столиці зафіксовано 22 ДТП.