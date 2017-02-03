Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.35, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Грушевского, Владимирская, Сечевых Стрельцов, Прорезная на Набережном шоссе и бульварах Дружбы Народов и Тараса Шевченко.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Вадима Гетьмана, Кургановская, Саксаганского, Сагайдачного, Банковая, Жилянская, проспекте Победы и Индустриальном переулке.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35 в столице зафиксировали 22 ДТП.