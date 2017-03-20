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Затори утворилися на Південному мосту в Києві через ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Водіїв у столиці закликали не їхати через Південний міст у зв'язку зі значними заторами, які виникли після ДТП. Про це повідомляє прес-служба "Київавтодор", передає УНН.

“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталась у понеділок орієнтовно о 06.30 год., обмежено рух транспорту по Південному мосту в напрямку з лівого на правий берег”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 9 годину рух транспорту на мосту та під’їздах до нього з лівого берега значно ускладнено.

У “Київавтодорі” рекомендували водіям по можливості обирати інші маршрути руху.

Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні, 20 березня, за прогнозами синоптиків вночі очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вдень опадів не прогнозують.

Українські Національні Новини

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