Затори утворилися на Південному мосту в Києві через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Водіїв у столиці закликали не їхати через Південний міст у зв'язку зі значними заторами, які виникли після ДТП. Про це повідомляє прес-служба "Київавтодор", передає УНН.
“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталась у понеділок орієнтовно о 06.30 год., обмежено рух транспорту по Південному мосту в напрямку з лівого на правий берег”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 9 годину рух транспорту на мосту та під’їздах до нього з лівого берега значно ускладнено.
У “Київавтодорі” рекомендували водіям по можливості обирати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні, 20 березня, за прогнозами синоптиків вночі очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вдень опадів не прогнозують.