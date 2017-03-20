Пробки образовались на Южном мосту в Киеве из-за ДТП

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в понедельник ориентировочно в 06.30 ч., ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега значительно затруднено.

В "Киевавтодоре" рекомендовали водителям по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН, в Киеве сегодня, 20 марта, по прогнозам синоптиков ночью ожидаются дождь и, местами с мокрым снегом, днем осадков не прогнозируют.