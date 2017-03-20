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Пробки образовались на Южном мосту в Киеве из-за ДТП

Пробки образовались на Южном мосту в Киеве из-за ДТП

Киев • УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Водителей в столице призвали не ехать через Южный мост в связи со значительными пробками, которые возникли после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор", передает УНН.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в понедельник ориентировочно в 06.30 ч., ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега значительно затруднено.

В "Киевавтодоре" рекомендовали водителям по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН, в Киеве сегодня, 20 марта, по прогнозам синоптиков ночью ожидаются дождь и, местами с мокрым снегом, днем осадков не прогнозируют.

Украинские Национальные Новости

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