Пробки образовались на Южном мосту в Киеве из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Водителей в столице призвали не ехать через Южный мост в связи со значительными пробками, которые возникли после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор", передает УНН.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в понедельник ориентировочно в 06.30 ч., ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега значительно затруднено.
В "Киевавтодоре" рекомендовали водителям по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН, в Киеве сегодня, 20 марта, по прогнозам синоптиков ночью ожидаются дождь и, местами с мокрым снегом, днем осадков не прогнозируют.