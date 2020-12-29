Затори утворилися на під’їзді до центру Києва

Рух транспорту зранку ускладнено на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського. Також затори утворилися на вулиці Борщагівській та вулиці Юрія Іллєнка. Окрім того, затори помітні на Володимирському узвозі, Петрівській алеї, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі Києва незначне ускладнення руху транспорту на Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Північному мосту, мосту Патона, мосту Метро утворилися затори у напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та Південному мосту помітні лише незначні ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.

Нагадаємо, жителів Київської та Черкаської областей попереджали про сильний туман та 1-й рівень небезпечності на ранок 29 грудня.