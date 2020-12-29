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Пробки образовались на подъезде к центру Киева

Киев • УНН

 • 17628 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве утром образовались незначительные пробки в направлении центра города, в частности, движение затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Пробки образовались на подъезде к центру Киева

Движение транспорта утром затруднено на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского. Также пробки образовались на улице Борщаговской и улице Юрия Ильенко. Кроме того, пробки заметны на Владимирском спуске, Петровской аллеи, улице Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу Киева незначительное затруднение движения транспорта на Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Северном мосту, мосту Патона, мосту Метро образовались пробки в направлении правого берега. На Дарницком мосту и Южном мосту заметны лишь незначительные осложнения движения транспорта в направлении правого берега.

Напомним, жителей Киевской и Черкасской областей предупреждали о сильном тумане и 1-м уровне опасности на утро 29 декабря.

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