Затори у Києві сягнули восьми балів

Так, станом на 18:35, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Володимирська, Городецького, Прорізна, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Васильківська, Шота Руставелі, Антоновича, Жилянська. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.

Крім того,затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, вулиці В’ячеслава Чорновола, вулиці Вадима Гетьмана, Кільцевій дорозі.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:35, в столиці зафіксовано 15 ДТП.