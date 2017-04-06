Пробки в Киеве достигли восьми баллов

По состоянию на 18:35, движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, Городецкая, Прорезная, бульвар Тараса Шевченка, улице Большая Васильковская, Шота Руставели, Антоновича, Жилянская. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинский, улице Вячеслава Чорновила, улицы Вадима Гетьмана, Окружной дороге.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35, в столице зафиксировано 15 ДТП.