Затори у Києві сягнули шести балів після снігопаду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів після снігопаду, який пройшов столицею, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 9:20, затори спостерігаються, зокрема, на проспекті Перемоги у районі цирку, на бульварі Лесі Українки ближче до Бессарабської площі, вулицях Жилянській, Саксаганського, вулиці Івана Мазепи у районі станції метро "Арсенальна", Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського, частині Голосіївського проспекту.
Нагадаємо, Київ засипало снігом.