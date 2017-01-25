Пробки в Киеве достигли шести баллов после снегопада

По состоянию на 9:20, пробки наблюдаются, в частности, на проспекте Победы в районе цирка, на бульваре Леси Украинки ближе к Бессарабской площади, улицах Жилянской, Саксаганского, улице Ивана Мазепы в районе станции метро "Арсенальная", Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского, части Голосеевского проспекта.