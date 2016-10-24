Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 19.00 рух ускладнений на вулиці Велика Житомирська, Володимирська, Шота Руставелі, Жилянська, Бульварно-Кудрявська, Велика Васильківська, Миколи Василенка, Січових Стрільців. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
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Окрім того, затори також спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, Кільцевій дорозі, бульварі Дружби Народів, вулиці Гната Хоткевича.
Також, за даними “Яндекс-карти”, станом на 19.00 у столиці зафіксовано дев’ять ДТП.