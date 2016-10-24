Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 19:00 движение затруднено на улице Большая Житомирская, Владимирская, Шота Руставели, Жилянская, Бульварно-Кудрявская, Большая Васильковская, Николая Василенко, Сечевых Стрельцов. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, Кольцевой дороге, бульваре Дружбы Народов, улице Гната Хоткевича.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 19:00 в столице зафиксировано девять ДТП.